ليس كل ما يحمي المدن يمكن رؤيته، ففوق رؤوسنا، وفي صمتٍ كامل، تدور معركة خفية لا يسمعها الناس ولا يرونها، لكنها تعمل بلا توقف لحماية السماء من الأخطار القادمة.

ففي عالم الصواريخ والطائرات المُسيّرة قد تفصل ثوانٍ قليلة فقط بين الأمان والكارثة. ولهذا تعمل منظومات الدفاع الجوي كدرعٍ صامت، يراقب السماء باستمرار، ويتحرك في اللحظة التي يظهر فيها التهديد.

عيون إلكترونية لا تنام

تبدأ القصة برادارات بعيدة المدى، تعمل كعيون إلكترونية تراقب المجال الجوي على مدار الساعة. هذه الرادارات قادرة على اكتشاف الأجسام الطائرة من مسافات بعيدة جدًا، سواء كانت صواريخ أو طائرات أو مُسيّرات.

وخلال ثوانٍ من لحظة إطلاق أي صاروخ، تلتقط هذه الأنظمة الإشارة الأولى وتُطلق إنذارًا مبكرًا، لتبدأ بعدها مرحلة معقدة من التحليل والحسابات.

حسابات خلال ثوانٍ

في غرف القيادة والتحكم، تعمل أنظمة متقدمة على تحليل سرعة الهدف ومساره واتجاهه، وتحدد بدقة المكان المحتمل لسقوطه. وبناءً على هذه البيانات، يجري اتخاذ القرار بشأن طريقة الاعتراض الأنسب.

فإذا كان التهديد صاروخًا باليستيًا بعيد المدى، يجري اعتراضه في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، عبر صواريخ اعتراضية تصيبه مباشرة وتدمره قبل أن يقترب من الأرض.

طبقات متعددة للحماية

تعتمد منظومات الدفاع الجوي الحديثة على مبدأ «الطبقات الدفاعية»، بحيث تتولى أنظمة مختلفة التعامل مع التهديدات وفق مداها وارتفاعها.

ففي المديات المتوسطة، تتولى منظومات مثل «Patriot» اعتراض الصواريخ والطائرات المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.

أما التهديدات الأقرب، فتتصدى لها أنظمة الدفاع القصير مثل «Iron Dome»، التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى وتفجرها في الجو قبل وصولها إلى المناطق المأهولة.

مواجهة المُسيّرات

مع الانتشار الواسع للطائرات المُسيّرة منخفضة الارتفاع، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي تعتمد أيضًا على وسائل إضافية، مثل أنظمة التشويش الإلكتروني لتعطيل إشارات التحكم، والمدافع المضادة للطائرات، وأحيانًا تقنيات الليزر الحديثة.

وبين الرادارات والصواريخ الاعتراضية وأنظمة التشويش، تعمل هذه المنظومات كشبكة دفاع متكاملة، هدفها الأول كسب الوقت الثمين وحماية المدن وسكانها.

هكذا تعمل منظومات الدفاع الجوي… درعٌ صامت يحرس السماء، قبل أن يصل الخطر إلى الأرض.