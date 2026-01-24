تعتزم أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد شخص ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي ويطلق على نفسه لقب «العندليب الأبيض»، معتبرة أن ما يقوم به يمثل إساءة مباشرة لتاريخ أحد أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي.

وأكدت الأسرة أن استخدام هذا اللقب، إلى جانب محتوى ساخر ومسيء، يشكل تجاوزًا غير مقبول على الإرث الفني والإنساني لعبد الحليم حافظ، المعروف بلقب «العندليب الأسمر»، والذي ما زال يمثل قيمة ثقافية وفنية راسخة في الوجدان العربي.

وفي هذا السياق، أوضح محمد شبانة (نجل شقيق الفنان الراحل) أن الشخص المعني دأب على التهكم والسخرية من عبد الحليم حافظ عبر منصات التواصل، رغم منحه أكثر من فرصة للتوقف عن هذا السلوك.

وأشار شبانة إلى أن الأسرة قررت التحرك قانونيًا بعد استمرار هذه التصرفات، مؤكدًا أن أي إساءة لاسم عبدالحليم حافظ أو تاريخه لن تمر دون رد، باعتبارها مساسًا بكرامة فنان شكّل جزءًا من الهوية الفنية لمصر.

وأضاف أن العائلة ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتقليل من قيمة عبد الحليم حافظ أو تشويه صورته، مشددًا على أن الدفاع عن إرثه الفني مسؤولية لا يمكن التهاون فيها.

من جانبه، بدأ المستشار القانوني لورثة عبد الحليم حافظ اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، إذ جرى تحرير بلاغ للجهات المختصة ضد الشخص المذكور، مع المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عما اعتبرته الأسرة إساءة متعمدة ومستمرة.

وأكدت الأسرة في ختام موقفها أنها ستظل حريصة على حماية اسم عبدالحليم حافظ من أي استغلال أو تشويه، وستواجه قانونيًا كل من يحاول العبث بصورة فنان لا يزال حاضرًا في وجدان الملايين، رغم رحيله منذ عقود.