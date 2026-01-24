ألزم تجمع الشرقية الصحي كافة منسوبيه بالعمل لمدة 9 ساعات يومياً في أعقاب انتقال الموظفين الرسمي إلى شركة الصحة القابضة.

وطبقاً لتعميم صادر من وحدة مراقبة انتظام الموارد البشرية، تم وضع إطار زمني دقيق يبدأ الدوام الرسمي بموجبه لجميع الموظفين الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف مساءً ودون أي استثناءات، وتشمل التعليمات كافة الأطقم العاملة في المراكز الصحية التابعة للتجمع، وتم توحيد التوقيت الزمني لهم ليبدأ وينتهي في المواعيد المحددة ذاتها. وأوضح تعميم إداري أن خطط العمل ستخضع لإعادة هيكلة واعتماد الجداول بما يتوافق مع واقع الساعات التسع، لضمان تغطية العمل على مدار الساعة. ويهدف القرار، وفقاً للتعميم، لضبط إيقاع العمل وضمان سير العمليات التشغيلية بشكل منتظم تزاماً مع المرحلة الانتقالية الجديدة للقطاع الصحي في المنطقة. وشددت إدارة التجمع على ضرورة تقيد الجميع، قيادات وموظفين، بما ورد في التعميم والالتزام التام بالمواعيد الجديدة، لضمان انسيابية العمل وتحقيق أقصى درجات الانضباط الوظيفي.