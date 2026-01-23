في واقعة مروعة أثارت الرأي العام في تركيا، تحوّلت حياة الطفلة دنيز إسين بوزوكولار إلى كابوس لا ينتهي، بعدما تعرضت حين كانت تبلغ من العمر خمسة أيام فقط، لاعتداء عنيف من ممرضة تسبب لها بشلل دماغي وصرع وإعاقة حركية دائمة.

الجريمة التي نفذتها الممرضة هازال ديريك داخل مستشفى جامعة سوتشو إمام للبحوث والتطبيقات الصحية، تضمنت ضرب رأس الرضيعة بشكل متكرر، والضغط على ساقها بعنف خلال عملية أخذ عينة دم استمرت 14 دقيقة، مما أدى إلى كسر ساق الطفلة وتوقفها عن الحركة.

ورغم اكتشاف إدارة المستشفى للواقعة بعد ملاحظة تورم ساق الطفلة، تم نقلها إلى مستشفى خاص دون إبلاغ والديها، لتظل الأسرة غير مدركة حقيقة ما حدث لابنتهم لسنوات كاملة.

وجاءت الصدمة الكبرى عندما تلقت الأسرة رسالة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet عن موعد محاكمة الممرضة، لتكتشف أن الإعاقة والصرع والشلل الدماغي وبقية الأعراض المرضية التي تعانيها الطفلة هي نتيجة مباشرة للاعتداء الوحشي الذي وقع عليها في أيامها الأولى.

وتواجه الممرضة الآن محاكمة بتهمة الإصابة العمد، مع مطالبات بسجنها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأكد وكيل أسرة الطفلة المحامي سيت بولات أن ما وقع لا يعد ضرباً عادياً، بل تعذيباً ووحشية متعمدة، مشيراً إلى أن الفيديوهات توثق كسر ساق الرضيعة ومحاولة الممرضة مغادرة المكان دون إبلاغ الأطباء.

وأثارت الواقعة غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد العقوبة، خصوصاً مع استمرار الممرضة في حياتها الطبيعية طيلة السنوات الماضية بينما ستظل الطفلة تعيش مع تداعيات وآثار الاعتداء مدى حياتها. ويطالب وكيل الأسرة بإعادة تصنيف القضية لتصل إلى حد الشروع في القتل بسبب شدة العنف ومكانه على رأس الرضيعة.