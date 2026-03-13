حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منتخب إيران على عدم المشاركة في كأس العالم 2026، حرصاً على سلامته، رغم ترحيبه بمشاركته في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «نرحب ​بمشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أنه ​من المناسب أن يكونوا هناك، ​من أجل حياتهم وسلامتهم».

موقف إيران من المشاركة

وكان وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي ‌قد ⁠صرح أمس الأول (الأربعاء)، أن إيران لا يمكنها المشاركة في المونديال بعد أن شنت الولايات ​المتحدة وإسرائيل ​غارات ⁠جوية ضد طهران.

مجموعة إيران في المونديال

ويوجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.