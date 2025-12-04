رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول الخليج.

وأشار البنك إلى أن السعودية تشهد زخماً اقتصادياً متجدداً مدعوماً بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030، إضافةً إلى تحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.

ولفت البنك إلى أن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة أدى إلى اتساع العجز المالي، غير أن المملكة تستفيد من انخفاض مستويات الدين العام لتمويل احتياجاتها، إذ أسهمت إصدارات الدين الأخيرة في رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32%.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في الميزانية التقديرية لعام 2026 نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.4% في عام 2025، فيما توقعت نمو الناتج الحقيقي للمملكة بنسبة 4.6% في عام 2026.