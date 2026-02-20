استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، مفتي عام المملكة والأمراء، والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على ولي العهد والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين.

وقد بادلهم ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدلله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدلله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير بدر بن فهد بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدلله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور خالد بن عبدلله بن مقرن بن مشاري، والأمير الدكتور مشعل بن عبدلله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير أحمد بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدلله، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدلله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير بدر بن محمد بن عبدلله بن جلوي، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بدر بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدلله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدلله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدلله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير نواف بن سعد بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن، والأمير منصور بن طلال بن منصور بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد الثاني بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدلله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، والمستشار بوزارة الخارجية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدلله بن متعب بن عبدلله بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومحافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدلله بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدلله بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدلله بن عبدالعزيز، والأمير عبدلله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد بن مشاري، ولأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ونائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، وأمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.

