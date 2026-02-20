ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، مفتي عام المملكة والأمراء، والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام على ولي العهد والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.
وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى آيات من الذكر الحكيم.
بعد ذلك صافح ولي العهد المهنئين.
وقد بادلهم ولي العهد التهنئة بالشهر الفضيل، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدلله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدلله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير بدر بن فهد بن سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدلله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور خالد بن عبدلله بن مقرن بن مشاري، والأمير الدكتور مشعل بن عبدلله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير أحمد بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدلله، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدلله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير بدر بن محمد بن عبدلله بن جلوي، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بدر بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدلله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن عبدلله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدلله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير نواف بن سعد بن عبدلله بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد الثاني بن عبدالرحمن، والأمير منصور بن طلال بن منصور بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد الثاني بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن عبدلله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، والمستشار بوزارة الخارجية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي, ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدلله بن متعب بن عبدلله بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومحافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدلله بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدلله بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدلله بن عبدالعزيز، والأمير عبدلله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد بن مشاري، ولأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ونائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، وأمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz received the Grand Mufti of the Kingdom, princes, scholars, ministers, and a group of citizens at Al-Yamamah Palace in Riyadh, who came to greet the Crown Prince and congratulate him on the occasion of the blessed month of Ramadan.
At the beginning of the reception, everyone listened to verses from the Holy Quran.
After that, the Crown Prince shook hands with the well-wishers.
The Crown Prince reciprocated their congratulations on the holy month, asking Allah to accept everyone's fasting, prayers, and good deeds, and to maintain the security and stability of our beloved nation under the leadership of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz.
Attending the reception were Prince Saad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Turki, Prince Turki bin Faisal bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman, Prince Turki bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Saud bin Saad bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Saad bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Muhammad bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Musaad bin Abdulrahman, Prince Saad bin Faisal bin Saad I bin Abdulrahman, Prince Badr bin Fahd bin Saad I bin Abdulrahman, Prince Saad bin Fahd bin Muhammad bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Mishari bin Abdulaziz, and the advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Khalid bin Bandar bin Abdulaziz, along with the advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Minister of State and Member of the Council of Ministers, Prince Dr. Mansour bin Mutaib bin Abdulaziz, Prince Muteb bin Abdullah bin Abdulaziz, the advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Faisal bin Khalid bin Abdulaziz, the advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Muhammad bin Nawaf bin Abdulaziz, Prince Turki bin Fahd bin Mishari bin Saud bin Jiluwi, Prince Abdulaziz bin Muhammad bin Abdulaziz, Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz, Prince Nawaf bin Muhammad bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Saif Al-Islam bin Saud bin Abdulaziz, Prince Dr. Khalid bin Abdullah bin Muqrin bin Mishari, Prince Dr. Mishaal bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaad bin Jiluwi, Prince Dr. Saud bin Salman bin Muhammad, Prince Faisal bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Dr. Muhammad bin Salman bin Muhammad, Prince Khalid bin Saad bin Khalid bin Muhammad bin Abdulrahman, Prince Fahd bin Muhammad bin Saud Al-Kabir, Prince Ahmed bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Yusuf bin Musaad bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Saud bin Khalid bin Muhammad bin Abdulrahman, Prince Khalid bin Faisal bin Turki bin Abdullah, Minister of Energy Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Majid bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Talal bin Badr bin Abdulaziz, Prince Saad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaad, Prince Badr bin Muhammad bin Abdullah bin Jiluwi, Prince Dr. Bandar bin Salman bin Muhammad, Prince Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz, Prince Alwaleed bin Badr bin Saud bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Saad bin Muhammad bin Saud bin Abdulrahman, Prince Dr. Nayef bin Thunayan bin Muhammad, Prince Khalid bin Badr bin Abdulaziz, the advisor at the Royal Court, Prince Faisal bin Turki bin Abdulaziz, Prince Abdullah bin Musaad bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Abdulrahman bin Musaad bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Khalid bin Abdullah bin Faisal bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Turki bin Faisal bin Turki I bin Abdulaziz, the special advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Dr. Faisal bin Salman bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Muhammad bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Saud bin Abdullah bin Muhammad bin Abdulrahman, Prince Nawaf bin Saad bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Faisal bin Turki bin Faisal bin Turki I bin Abdulaziz, Prince Nayef bin Mamdouh bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Musaad bin Abdulrahman, Prince Faisal bin Turki bin Nasser bin Abdulaziz, Prince Saad bin Abdulrahman bin Saad II bin Abdulrahman, Prince Mansour bin Talal bin Mansour bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Muhammad bin Saad II bin Abdulrahman, Prince Saud bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Faisal bin Abdulaziz bin Faisal bin Abdulaziz bin Saud bin Faisal, Prince Saud bin Nasser bin Saud bin Farhan, the advisor at the Ministry of Foreign Affairs, Prince Khalid bin Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz, Prince Nayef bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Bandar bin Muqrin bin Abdulaziz, advisor at the Royal Court, Minister of State and Member of the Council of Ministers, Prince Turki bin Muhammad bin Fahd bin Abdulaziz, Deputy Governor of Riyadh Region, Prince Muhammad bin Abdulrahman bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Mansour bin Mutaib bin Abdulaziz, Prince Sultan bin Fahd bin Salman bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz, Prince Abdullah bin Mutaib bin Abdullah bin Abdulaziz, Minister of Sports, Prince Abdulaziz bin Turki bin Faisal bin Abdulaziz, Minister of Interior, Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, Assistant Head of General Intelligence, Prince Bandar bin Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Muhammad bin Fahd bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Khalid bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Badr bin Abdulmohsen bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, Governor of Al-Kharj, Prince Fahd bin Muhammad bin Saad bin Abdulaziz, Prince Mishaal bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Abdulaziz bin Mishaal bin Abdulaziz, Prince Thamer bin Faisal bin Thamer bin Abdulaziz, Prince Salman bin Sultan bin Salman bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Faisal bin Abdulmajid bin Abdulaziz, Prince Saad bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Mashhoor bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Turki bin Faisal bin Abdulmajid bin Abdulaziz, Prince Saud bin Hadhlool bin Abdulaziz, Prince Muhammad bin Saud bin Fahd bin Abdulaziz, Prince Turki bin Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz, Prince Abdulmajid bin Abdulilah bin Abdulaziz, Prince Sultan bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Abdullah bin Abdulaziz bin Majid bin Abdulaziz, Governor of Diriyah, Prince Rakan bin Salman bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Ahmed bin Salman bin Abdulaziz, Prince Ahmed bin Faisal bin Salman bin Abdulaziz, Prince Dr. Faisal bin Abdullah bin Muhammad bin Mishari, Prince Dr. Mamdouh bin Saud bin Thunayan, the special advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques and Acting Deputy Minister of Interior, Prince Dr. Abdulaziz bin Muhammad bin Ayaf Al-Muqrin, Prince Khalid bin Abdulaziz bin Muhammad bin Ayaf Al-Muqrin, and Deputy Minister of Defense, Prince Abdulrahman bin Muhammad bin Abdulaziz bin Ayaf Al-Muqrin, and the Secretary of the Riyadh Region, Prince Dr. Faisal bin Abdulaziz bin Muhammad bin Ayaf Al-Muqrin.