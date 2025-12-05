تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستضافة قرعة كأس العالم 2026 اليوم (الجمعة) في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام النسخة القادمة من المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

المنتخب السعودي ضمن المستوى الثالث قبل إجراء القرعة إلى جانب 4 منتخبات عربية هي: مصر، الجزائر، تونس، وقطر.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

المستوى الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، أسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

المستوى الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي (أ، ب، ج، د)، إضافة إلى منتخبين من الملحق العالمي (أ، ب).

السيناريو الأسهل للأخضر

كندا

النمسا

السعودية

كوراساو

كندا والنمسا ليسا من المنتخبات العظمى وبإمكان الأخضر التغلب عليهما، مع منتخب من المستوى الرابع يُعد أقل خبرة في منافسات كأس العالم.

مجموعة متوازنة محتملة

المكسيك أو البرتغال

السنغال

السعودية

نيوزيلندا

قد يواجه الأخضر صعوبات تكتيكية حال وجوده في هذه المجموعة، لكنه يمتلك فرصاً جيدة في التأهل إلى الدور القادم.

السيناريو الأصعب

الأرجنتين

كرواتيا

السعودية

إيطاليا (في حال تأهلها عبر الملحق)

هذا السيناريو يُعد الأصعب نظراً إلى قوة بطل العالم (رغم فوز الأخضر عليه في النسخة الماضية)، والخبرة الكبيرة لكرواتيا، وانضمام إيطاليا كعملاق أوروبي محتمل.

إجراءات وقيود القرعة

سيتم تحديد البلدان المستضيفة بكرات ملونة مختلفة، وعند سحبها، ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى (الكرة الخضراء)، وكندا على رأس المجموعة الثانية (الكرة الحمراء)، والولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة (الكرة الزرقاء)، كما هو مذكور في جدول مباريات البطولة الصادر في 4 فبراير 2024، أما المنتخبات التسعة المتبقية في الوعاء 1، فستُخصَّصُ لها كُرات باللون نفسه، وسيُوضع كل منها على رأس المجموعة التي تُوقعه فيها القرعة.

الكُرتان المخصصتان للمنتخبين اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي، والكُرات الأربع المخصصة للمنتخبات التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي ستكون ضمن الوعاء 4.

وحرصاً على مبدأ توازن المنافَسة، شهدت عملية إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي، فتوخياً للتوازن في توزيع المنتخبات، ستنطوي القرعة على قيود خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبة في جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، بحيث سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفاً (إسبانيا/المركز الأول) و(الأرجنتين/المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من (فرنسا/المركز الثالث) و(إنجلترا/المركز الرابع)، ومن شأن هذا القيد تجنّب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفاً قبل النهائي، إن احتلا المركز الأول في مجموعتيهما.

أما بالنسبة للأوعية 2 و3 و4، فسيتم تحديد مركز كل منتخب في المجموعة بناءً على نمط معتمَد تم شرح تفاصيله في جدول موجود ضمن وثيقة إجراءات القرعة، بحيث يضمن أن يُحدَّد مركز كل منتخب داخل مجموعته استناداً إلى الوعاء الذي سُحِب منه، وإلى المجموعة التي أوقعته فيها القرعة.

ومن حيث المبدأ، تقوم القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من الاتحاد القاري نفسه في المجموعة نفسها، وهو ما ينطبق على الاتحادات القارية كافة، باستثناء الاتحاد الأوروبي الممثَّل في البطولة بما مجموعه 16 منتخباً، ويجب أن تضم كل مجموعة منتخباً أوروبياً واحداً على الأقل، واثنين على الأكثر.

في ما يتعلق بالمنتخبين المتأهلين عبر منافسات الملحق العالمي، وحرصاً على الامتثال للمبدأ العام الذي يعتمده «فيفا»، القاضي بألّا تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من الاتحاد القاري نفسه، سيُطبَّق قيد الاتحادات القارية على جميع المنتخبات الثلاثة ضمن كل مسار من المسارين المرتبطين بالمقعدين المخصَّصين للملحق العالمي في الوعاء الرابع.