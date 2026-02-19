كشف النجم البرازيلي مارسليو كاماتشو عن تأثره بالأجواء الرمضانية والعادات والتقاليد السعودية خلال فترة لعبه في الدوري السعودي.

وخاض لاعب الوسط المهاجم المُعتزل تجارب عدة في الدوري السعودي، إذ ارتدى قمصان الهلال والشباب والأهلي، وهو واحد من أبرز المحترفين الأجانب الذين مروا على المسابقة.



عمق روحي وثقافي

وفي تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، قال كاماتشو: «كانت تجربتي خلال شهر رمضان في السعودية ثرية للغاية، على الصعيدين المهني والشخصي، إذ أتاحت لي هذه الفترة فهم العمق الروحي والثقافي الذي يمثله هذا الشهر للشعب السعودي، ففيه يتغير الروتين، وتبرز قيم الانضباط والتضامن والإيمان بشكل أوضح، ما يؤثر بشكل مباشر على البيئة المحيطة، لقد كانت تجربة رائعة، وسّعت آفاقي حول الثقافة المحلية وعززت احترامي لتقاليد وعادات البلاد».



روتين محترف مع احترام العادات

وأضاف: «في شهر رمضان كنت أحافظ على روتيني المهني المعتاد، مع احترام العادات المحلية وتكييف جدولي مع متطلبات شهر رمضان، كما اغتنمت الفرصة للتعرف على الثقافة المحلية عن قرب، لا سيما في الليل، حيث تُقام وجبات الطعام والاجتماعات بعد غروب الشمس، وكانت تجربة ثرية للغاية».



تجربة الصوم.. والحلوى المفضلة

وأوضح كاماتشو أيضاً أنه كان يصوم أحياناً خلال الشهر الفضيل، قائلاً: «خلال السنوات الثماني التي لعبت فيها في السعودية، كنت أصوم دائماً في رمضان يوماً أو يومين، وذلك في الأيام التي لا أتدرب فيها، بينما كانت الكنافة هي الحلوى المفضلة لي خلال هذا الشهر».