حصل الدكتور عبدالحليم حسين لباّن على درجة الأستاذية بروفيسورا في مجال الأرصاد الجوية، حيث تمت ترقيته إلى أستاذ تقديراً لجهوده الممّيزة وعطائه العلمي وإسهاماته القيَمة في تطوير قسم الأرصاد بكلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
حصل الدكتور عبدالحليم حسين لباّن على درجة الأستاذية بروفيسورا في مجال الأرصاد الجوية، حيث تمت ترقيته إلى أستاذ تقديراً لجهوده الممّيزة وعطائه العلمي وإسهاماته القيَمة في تطوير قسم الأرصاد بكلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
Dr. Abdulhalim Hussein Lubban has been awarded the title of Professor in the field of Meteorology, having been promoted to this position in recognition of his distinguished efforts, scientific contributions, and valuable contributions to the development of the Meteorology Department at the Faculty of Environmental Sciences at King Abdulaziz University in Jeddah.