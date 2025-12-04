حصل الدكتور عبدالحليم حسين لباّن على درجة الأستاذية بروفيسورا في مجال الأرصاد الجوية، حيث تمت ترقيته إلى أستاذ تقديراً لجهوده الممّيزة وعطائه العلمي وإسهاماته القيَمة في تطوير قسم الأرصاد بكلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.