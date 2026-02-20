أصدرت محكمة دبي الجزائية حكمًا ابتدائيًا في الدعوى التي رفعتها الانفلونسر والفنانة السورية بيسان إسماعيل ضد الانفلونسر والفنانة ميس دعاء، وقضت فيه لصالح المدعية بعد الاطلاع على المستندات والأدلة المقدمة في القضية.

غرامة وحذف منشورات

وتضمن الحكم فرض غرامة مالية على المدعى عليها، مع إلزامها بحذف جميع العبارات والمنشورات المسيئة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب منعها من استخدام هذه المنصات لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

خلاف بسبب دعم فني

تعود بداية الخلاف بين بيسان إسماعيل وميس دعاء إلى موقف مرتبط بإحدى الجوائز الفنية، بعدما انسحبت بيسان من المنافسة في إحدى الفئات دعمًا لميس، لكنها فوجئت لاحقًا بدعوة الأخيرة جمهورها للتصويت لمرشح آخر، ما اعتبرته تصرفًا غير مُنصف وأثار استياءها.

ومع تصاعد التوتر، تبادل الطرفان رسائل ومقاطع عبر مواقع التواصل حملت انتقادات وسخرية غير مباشرة، ما أدى إلى تفاقم الخلاف وتحوله إلى قطيعة واضحة، بعد أن توقفت مظاهر الصداقة والتفاعل العلني بينهما.