تلقى محمد بن مرزوق السناني رئيس مجلس التنمية التعاونية السياحية بالطائف، التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينه عضواً في مجلس الجمعيات التعاونية للثلاث سنوات القادمة.
Mohammed bin Marzooq Al-Sanani, the Chairman of the Cooperative Tourism Development Council in Taif, received congratulations and best wishes on the occasion of his appointment as a member of the Cooperative Societies Council for the next three years.