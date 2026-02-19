نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ‏‎دشّن نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حملة «الجود منّا وفينا» عبر منصة «جود الإسكان»، الهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.

‏‎وتسعى حملة «الجود منّا وفينا» التي تشارك فيها إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.

يُذكر أن منصة «جود الإسكان» من خلال حملتها «الجود منّا وفينا» تُمَكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي؛ إذ حققت المبادرات الإنسانية التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود، أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.