دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، حملة «الجود منا وفينا»، الهادفة إلى تأمين المساكن الملائمة للأسر المستحقة بكل يسر وموثوقية.

وتسعى الحملة إلى إشراك إمارات المناطق وتوحيد الجهود لتحقيق الأثر المستهدف، من خلال تعزيز المساهمات المجتمعية التي تقوم على قيم العطاء والجود لدعم الأسر الأشد حاجة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني والأسري.

من جانبه، أعرب وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ماجد بن عبدالله الحقيل عن شكره وتقديره لأمير منطقة حائل على دعمه ومساهمته في الحملة، مؤكداً أن منصة «جود الإسكان» إحدى مبادرات مؤسسة «سكن» التي أسهمت منذ انطلاقها في توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، استفاد منها أكثر من 200 ألف مستفيد من الأسر المستحقة، عبر مساهمات مجتمعية من الأفراد والمؤسسات.

يُذكر أن منصة «جود الإسكان» من خلال حملة «الجود منا وفينا» تُمكّن الأفراد والمؤسسات من الإسهام في دعم برامج الإسكان التنموي، بما يعزز موثوقية التبرعات وسرعة وصولها إلى مستحقيها.