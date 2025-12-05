تواجه الممثلة المصرية رحمة حسن معاناة صحية بعد خضوعها لجلسة تجميل داخل إحدى العيادات، والتي أدت إلى تساقط شعرها بشكل حاد وإصابتها بصلع جزئي، قد يتحول إلى عاهة دائمة إذا لم تتحسن حالتها خلال الفترة القادمة.

ونشرت رحمة حسن عبر حسابها على «إنستغرام» صوراً توضح الضرر الذي لحق بفروة رأسها، مشيرة إلى أن حالتها تزداد سوءاً يوماً بعد يوم نتيجة المادة المستخدمة خلال الجلسة.

وأكدت الممثلة الشابة أن ما تعرضت له يمثل «جريمة طبية»، موضحة أنها أجرت تحاليل طبية عدة خلال الأسابيع الماضية للتأكد من عدم وجود أي مشكلة صحية داخلية، وأن السبب الرئيسي لتساقط شعرها يعود إلى العلاج غير المناسب الذي تلقته داخل العيادة.

وحاولت رحمة حسن استخدام الفيتامينات والمحاليل الطبية للعناية بالشعر، إلا أن التجربة لم تُسفر عن أي تحسن ملحوظ، مشيرة إلى أن شعرها الكثيف تغيّر بشكل كامل بعد الجلسة. ووجهت رسالة لمتابعيها قائلة إن شعرها «لا يزال في حالته السيئة نفسها»، مؤكدة أن الأزمة لا تزال مستمرة وأن ما حصل قد يتحول إلى عاهة مستمرة مدى الحياة.

يذكر أن رحمة حسن من الممثلات الشابات البارزات في الدراما المصرية، وشاركت في عدة أعمال ناجحة أبرزها: «سابع جار»، و«إيجار قديم»، و«ملف سري»، و«نصيبي وقسمتك 4»، و«لأعلى سعر»، و«عيون القلب»، و«الصعلوك».