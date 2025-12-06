شهدت حفلة المطرب المصري تامر عاشور، الجماهيرية، التي أقيمت أمس بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، وحملت شعار كامل العدد، موقفاً طريفاً تعرض له من إحدى الفتيات الحاضرات.

طلب طريف من معجبة لتامر عاشور

وجاء الموقف عندما طلبت إحدى الفتيات الزواج منه أثناء حديثه مع الجمهور، ليرد عليها مازحاً: «أنا متجوز، متخربيش بيتي»، وسط تفاعل وضحكات من الحضور.

وصلة غنائية مميزة

وتألق عاشور خلال الحفلة في تقديم وصلة غنائية مميزة، شملت عدداً من أشهر أعماله أبرزها «هتجيلي موجوع» وسط أجواء مميزة وحماسية امتدت حتى نهاية الحفلة.

وكان تامر عاشور أطلق سابقاً ألبومه الجديد «ياه» على جميع منصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، الذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

ردود أفعال واسعة من الجمهور

ولاقى الألبوم ردود أفعال واسعة من الجمهور، ويحتوي على 12 أغنية، من بينها: «ياه، الله يحنن، حبيبي القديم، حبك رزق، أنا مكرهتوش، وقصر بعيد»، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي نالت إعجاب المتابعين.