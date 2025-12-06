عمّ الحزن الوسط التقني والاقتصادي في الأردن بعد وفاة الرئيس التنفيذي لشركة «إي ستارتا» لتقنية المعلومات والاتصالات الدكتور معتز حمدالله النابلسي وزوجته وابنتهما في حادثة مأساوية ناجمة عن تسرب غاز التدفئة داخل فيلا سكنوا فيها حديثاً بمنطقة دابوق في العاصمة عمان.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن كوادر الدفاع المدني والإسعاف تعاملت مع الحادثة فور وقوعها أمس (الجمعة)، مؤكداً وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بضيق في التنفس. وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية قبل نقل المصاب لتلقي العلاج. ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة السبب الدقيق لتسرب الغاز.

وكانت العائلة قد انتقلت للسكن في الفيلا الجديدة قبل وقت قصير، ليحوّل «الغاز القاتل» حلم الاستقرار إلى مأساة مفاجئة، مودياً بحياة قائد بارز في قطاع التقنية وزوجته وابنتهما.

ونعى أقاربه وزملاؤه في موقع «رقمنة» النابلسي، مشيرين إلى دوره القيادي البارز في قطاع التقنية وعضويته السابقة في مجلس إدارة جمعية «إنتاج».

وفي سياق متصل، جدّدت مديرية الأمن العام الأردنية تأكيد ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة خلال موسم الشتاء لتجنب مثل هذه الحوادث، ومنها تفقد خراطيم الغاز، واستبدال مانع التسرب، والصيانة الدورية للمدافئ، والحفاظ على التهوية المناسبة، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم.