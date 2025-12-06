في مشهد جسّد تحديًا بشريًا وإصرارًا على الحياة، تمكن عناصر جهاز الدفاع المدني السوري من إنقاذ شذى، الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات بعد سقوطها في بئر جافة بعمق نحو عشرة أمتار على أطراف مدينة سنجار في إدلب شمال سورية.

بدأت الحادثة مساء أمس، حين وقعت الطفلة داخل البئر، ما دفع الأهالي إلى حبس أنفاسهم في انتظار جهود الإنقاذ. وواجه رجال الدفاع المدني صعوبة بالغة بسبب انهيار صخرة أعاقت الوصول المباشر، فتوجهوا إلى ضخ الأوكسجين داخل البئر للحفاظ على حياة الطفلة أثناء محاولات الحفر المستمرة.

ومع تقدم الأعمال نحو نفق صخري موازٍ، طلب الفريق آليات إضافية لتعزيز وتيرة الحفر في سباق مع الزمن، قبل أن ينجحوا أخيرًا في انتشال الطفلة بأمان اليوم (السبت). وأظهرت الصور التي نشرها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح شذى أثناء تلقيها العلاج الأولي قبل نقلها إلى المستشفى الجامعي في إدلب.

وأثارت الحادثة ذكريات مأساة الطفل ريان في المغرب عام 2022، الذي فقد حياته بعد سقوطه في بئر ضيقة لمدة 5 أيام، مما زاد من مخاوف الأهالي قبل انتهاء عملية الإنقاذ بنجاح.