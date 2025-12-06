نجح 3 نزلاء متهمين بجرائم عنف خطيرة، من بينها محاولة قتل واغتصاب من الدرجة الأولى، في الهروب من سجن مقاطعة سانت لاندري بولاية لويزيانا الأمريكية، فجر الأربعاء الماضي ، بعد أن فكّوا جزءاً متآكلاً من جدار زنزانتهم باليد، ثم استخدموا ملاءات مربوطة بعضها ببعض لتسلق جدار خارجي والقفز إلى السطح ثم إلى الأرض.

هروب 3 سجناء أمريكيين

أُعلن عن الحادثة في مدينة أوبيلوساس (شمال غرب نيو أورلينز بنحو 209 كم)، وهي أحدث عملية هروب جريئة تشهدها سجون لويزيانا خلال العام الحالي.

وكان قد سبقها في وقت سابق من 2025 هروب 10 نزلاء من سجن نيو أورلينز بعد أن زحفوا من فتحة خلف مرحاض، تاركين رسالة ساخرة على الحائط كتبوا فيها: «كان الأمر سهلاً جداً»، واستغرق إعادة القبض عليهم 5 أشهر كاملة وبحثاً عابرًا لعدة ولايات.

جدار متآكل وملاءات

وقال المسؤول عن السجن بوبي جي غيدروز: «اكتشف النزلاء جزءاً متدهوراً في الجدار العلوي، وبمرور الوقت أزالوا المونة الإسمنتية يدوياً حتى تمكنوا من إخراج كتل الخرسانة وخلق فتحة خروج»، ثم استخدموا «الملاءات والأغطية» كحبال لتسلق الجدار الخارجي والنزول إلى سطح الطابق الأول ثم إلى الشارع.

هاربان طليقان وثالث يقتل نفسه

الهاربان اللذان لا يزالان طليقين هما: كيث إيلي (24 عاماً) من أوبيلوساس، متهم بمحاولة قتل من الدرجة الثانية، جوناثان جيفون جوزيف (24 عاماً) من أوبيلوساس، متهم بالاشتراك في جريمة اغتصاب من الدرجة الأولى وعدة تهم أخرى.

أما النزيل الثالث، جوزيف ألين هارينغتون (26 عاماً) من ميلفيل، والمتهم باقتحام منزل وعدة جنايات، فقد قتل نفسه بعد ساعات قليلة من الهروب.

وتلقّت الشرطة بلاغاً من مواطن تعرف عليه وهو يدفع دراجة كهربائية سوداء، وعندما حاصرت الشرطة المنزل وطالبته بالخروج عبر مكبرات الصوت، سُمع طلق ناري واحد، ثم داهمت الشرطة المكان فوجدته قد أطلق النار على نفسه ببندقية صيد.

وقال المتحدث باسم مكتب مدير السجن الرائد مارك لوبلانك: «لم نسجل سابقاً اختراقاً للمبنى بهذه الطريقة، لكن أي سجين يملك الوقت والفرصة سيحاول الهروب، هؤلاء الثلاثة كانوا أكثر إبداعاً من سابقيهم».

تحقيقات داخلية

وحتى الآن، لا توجد مؤشرات موثوقة على أن الهاربين غادرا المقاطعة، وحذّر لوبلانك السكان قائلاً: «إنهم متهمون بجرائم عنف خطيرة، وهم يائسون للبقاء طلقاء، أغلقوا أبواب منازلكم وسياراتكم جيداً».

وأكد أن تحقيقاً داخلياً سيُفتح لمعرفة كيف تُرك الجدار في حالة تدهور تسمح بمثل هذا الهروب السينمائي.