حرائق هائلة تجتاح أستراليا.. إجلاء عاجل لآلاف السكان و16 منزلاً تحوّلت إلى رماد

اجتاحت حرائق غابات عنيفة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم (السبت)، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من الأحراش، مما دفع السلطات إلى إصدار أعلى مستويات التحذير من الكوارث ومطالبة آلاف السكان بإخلاء منازلهم فوراً في الولاية الأكثر سكاناً في البلاد.



تحذيرات من حرائق الغابات في أستراليا

وركّز التحذير الطارئ بشكل خاص على منطقتي «فيغانز باي» و«ووي ووي» في الساحل المركزي للولاية، وهي منطقة يقطنها أكثر من 350 ألف نسمة، وتبعد نحو 45 كيلومتراً (30 ميلاً) شمالي مدينة سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدن أستراليا.

تدمير 16 منزلاً

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن ما يصل إلى 16 منزلاً دُمرت بالكامل جراء الحرائق التي انتشرت في المنطقة، فيما نشرت دائرة مكافحة الحرائق الريفية في الولاية تحذيراً عاجلاً على موقعها الإلكتروني جاء فيه: «غادروا الآن إذا كان الطريق مفتوحاً باتجاه ووي ووي».

وساهمت موجة الحر الشديدة التي ضربت الولاية اليوم (السبت)، ووصلت فيها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية (108 فهرنهايت)، في تفاقم مخاطر اندلاع الحرائق وسرعة انتشارها، وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

رسالة رئيس الوزراء الأسترالي للمواطنين

ودعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي المواطنين قائلاً في بيان رسمي: «اعتنوا ببعضكم بعضاً واتبعوا تعليمات السلطات بدقة».

وكانت أكثر من 50 بؤرة حريق لا تزال مشتعلة عبر أنحاء الولاية، من بينها حريق ضخم في منطقة «أبر هنتر» شمال الولاية، صنّف هو الآخر في أعلى درجات الخطورة الطارئة، وقد التهم حتى الآن نحو 10 آلاف هكتار (25 ألف فدان).

الصيف الأخطر منذ سنوات

وحذّرت السلطات الأسترالية من أن صيف هذا العام قد يكون الأخطر منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات، بعد عدة مواسم هادئة نسبياً.

ولا يزال الأستراليون يتذكرون كابوس «الصيف الأسود» في 2019/2020، الذي دمّر مساحة تعادل مساحة تركيا بالكامل، وأودى بحياة 33 شخصاً، وأتى على مليارات الحيوانات والنباتات.