كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري سبب عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2026، بجانب الحديث عن فيلمها الجديد «نصيب» الذي يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار.
ياسمين صبري

ياسمين صبري

سبب غياب ياسمين صبري عن دراما رمضان 2026

وقالت ياسمين خلال لقائها في برنامج «ET بالعربي» إنها لن تشارك في موسم رمضان هذا العام، مشيرة إلى أن الأمر صعب للغاية بسبب انشغالها بتصوير الفيلم الجديد والعديد من المشاريع التي تتطلب السفر المستمر.
ياسمين صبري

ياسمين صبري

تجربة ياسمين صبري ومعتصم النهار

وتطرق الحديث إلى فيلمها الجديد «نصيب»، مضيفة أن تجربتها مع معتصم النهار كانت ممتعة، مشيرة إلى أنه يتقن اللغة المصرية، معربة عن أملها أن يكون فيلم «نصيب» عملاً لطيفاً وخفيفاً على الجمهور وينال إعجابهم.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

صناع وفريق العمل

ويضم فيلم «نصيب»، رفقة ياسمين صبري ومعتصم النهار كلاً من رحمة أحمد، مصطفى أبوسريع، دنيا سامي، عمر الشناوي وآخرين، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أحمد عبدالفتاح.

آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية

وكان آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلم «المشروع X»، الذي شارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزى، وضيوف الشرف هنا الزاهد، وماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، أمير كرارة والفيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمى وشارك فى الكتابة أحمد حسنى.