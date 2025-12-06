كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري سبب عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل لعام 2026، بجانب الحديث عن فيلمها الجديد «نصيب» الذي يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار.
سبب غياب ياسمين صبري عن دراما رمضان 2026
وقالت ياسمين خلال لقائها في برنامج «ET بالعربي» إنها لن تشارك في موسم رمضان هذا العام، مشيرة إلى أن الأمر صعب للغاية بسبب انشغالها بتصوير الفيلم الجديد والعديد من المشاريع التي تتطلب السفر المستمر.
تجربة ياسمين صبري ومعتصم النهار
وتطرق الحديث إلى فيلمها الجديد «نصيب»، مضيفة أن تجربتها مع معتصم النهار كانت ممتعة، مشيرة إلى أنه يتقن اللغة المصرية، معربة عن أملها أن يكون فيلم «نصيب» عملاً لطيفاً وخفيفاً على الجمهور وينال إعجابهم.
صناع وفريق العمل
ويضم فيلم «نصيب»، رفقة ياسمين صبري ومعتصم النهار كلاً من رحمة أحمد، مصطفى أبوسريع، دنيا سامي، عمر الشناوي وآخرين، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف أحمد عبدالفتاح.
آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية
وكان آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلم «المشروع X»، الذي شارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزى، وضيوف الشرف هنا الزاهد، وماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، أمير كرارة والفيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمى وشارك فى الكتابة أحمد حسنى.
The Egyptian artist Yasmin Sabri revealed the reason for her absence from the upcoming Ramadan drama season in 2026, along with discussing her new film "Naseeb," which stars the Syrian artist Moatasem Al-Nahar.
Reason for Yasmin Sabri's Absence from Ramadan Drama 2026
Yasmin stated during her appearance on the program "ET بالعربي" that she will not participate in this year's Ramadan season, noting that it is very difficult due to her busy schedule filming the new movie and several projects that require continuous travel.
Yasmin Sabri and Moatasem Al-Nahar's Experience
The conversation turned to her new film "Naseeb," where she added that her experience with Moatasem Al-Nahar was enjoyable, pointing out that he masters the Egyptian dialect, expressing her hope that the film "Naseeb" will be a pleasant and light work for the audience and will be well-received.
Producers and Crew
The film "Naseeb" features alongside Yasmin Sabri and Moatasem Al-Nahar, actors Rahma Ahmed, Mostafa Abosreia, Donia Sami, Omar El-Shenawy, and others. The work is directed by Ahmed Khaled Amin and written by Ahmed Abdel-Fattah.
Yasmin Sabri's Latest Cinematic Works
Yasmin Sabri's latest cinematic work was the film "Project X," which starred Karim Abdel Aziz, Iyad Nassar, Ahmed Ghazi, and guest stars Hana El-Zahid, Magdy Kdwaney, Karim Mahmoud Abdel Aziz, and Amir Karara. The film was directed and written by Peter Mimi, with co-writing by Ahmed Hosny.