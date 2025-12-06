حجز منتخب الأردن مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم (السبت)، على ملعب «أحمد بن علي»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تفوق أردني منذ البداية

بدأ «النشامى» المباراة بقوة، وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله مهند أبو طه في الدقيقة 17.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز سعد أحمد الروسان النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 49، قبل أن ينجح يوسف ناصر في تقليص الفارق لصالح الكويت عند الدقيقة 84.

حسم أردني في الوقت بدل الضائع

وفي اللحظات الأخيرة، أضاف علي علوان الهدف الثالث في الدقيقة 90+7، ليؤكد تأهل الأردن ويصبح ثاني المنتخبات الضامنة لبلوغ ربع النهائي بعد المنتخب السعودي.

ترتيب المجموعة الثالثة

بهذه النتيجة، رفع الأردن رصيده إلى ستّ نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن كل من الكويت ومصر، بينما يوجد المنتخب الإماراتي في المركز الرابع دون رصيد.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، يلتقي منتخبا مصر والإمارات في مواجهة مهمة يسعى خلالها كل منهما لانتزاع النقاط الثلاث وحجز المركز الثاني قبل الجولة الختامية.