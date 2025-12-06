يستهل نادي فلامنغو البرازيلي، المتوج حديثًا بلقب كوبا ليبرتادوريس، مشواره في بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر2025، بلقاء نظيره المكسيكي نادي كروز آزول في ديربي الأمريكتين FIFA قطر2025 الذي سيقام في العاشر من ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.



ويُمثل اللقاء المرتقب الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية FIFA قطر2025، التي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، حيث ستستضيف ديربي الأمريكتين الأربعاء العاشر من ديسمبر، والفائز من هذا اللقاء سيلتقي بيراميدز المصري في بطولة كأس التحدي FIFA قطر 2025 السبت 13 ديسمبر، والفائز سيتأهل لنهائي كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025، الذي سيقام الأربعاء 17 ديسمبر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، التي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل، الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، وشهد النهائي التاريخي لكأس العالم FIFA قطر 2022.