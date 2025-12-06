يستهل نادي فلامنغو البرازيلي، المتوج حديثًا بلقب كوبا ليبرتادوريس، مشواره في بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر2025، بلقاء نظيره المكسيكي نادي كروز آزول في ديربي الأمريكتين FIFA قطر2025 الذي سيقام في العاشر من ديسمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.
ويُمثل اللقاء المرتقب الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاث الختامية من كأس القارات للأندية FIFA قطر2025، التي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، حيث ستستضيف ديربي الأمريكتين الأربعاء العاشر من ديسمبر، والفائز من هذا اللقاء سيلتقي بيراميدز المصري في بطولة كأس التحدي FIFA قطر 2025 السبت 13 ديسمبر، والفائز سيتأهل لنهائي كأس القارات للأندية FIFA قطر 2025، الذي سيقام الأربعاء 17 ديسمبر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكانت قطر قد استضافت النسخة الأولى من كأس القارات للأندية بشكلها الجديد في العام الماضي 2024، التي شهدت تتويج نادي ريال مدريد باللقب في استاد لوسيل، الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، وشهد النهائي التاريخي لكأس العالم FIFA قطر 2022.
The Brazilian club Flamengo, recently crowned the Copa Libertadores champion, will kick off its journey in the FIFA Club World Cup Qatar 2025 with a match against the Mexican club Cruz Azul in the Americas Derby, which will take place on December 10 in the Qatari capital, Doha.
The highly anticipated match marks the official start of the three final matches of the FIFA Club World Cup Qatar 2025, hosted by Qatar during the rest days of the FIFA Arab Cup Qatar 2025. The Americas Derby will take place on Wednesday, December 10, and the winner of this match will face Egypt's Pyramids in the FIFA Challenge Cup Qatar 2025 on Saturday, December 13. The winner will qualify for the final of the FIFA Club World Cup Qatar 2025, which will be held on Wednesday, December 17, against French club Paris Saint-Germain.
Qatar hosted the first edition of the FIFA Club World Cup in its new format last year, 2024, which saw Real Madrid crowned champion at Lusail Stadium, which has a capacity of 80,000 spectators, and witnessed the historic final of the FIFA World Cup Qatar 2022.