اختتم دوري المقاتلين المحترفين موسمه لعام 2025 بتتويج أربعة من أبرز مقاتليه بالذهب، خلال الأمسية الختامية التي احتضنتها صالة الخبر أرينا، وسط حضور جماهيري كبير تابع تفاصيل ليلة حملت الكثير من الإثارة والندية في مختلف النزالات.



وتقدمت الأمسية نزالات استعراضية قدّم فيها المقاتلون السعوديون حضوراً لافتاً، بعدما نجح أحمد الابراهيم في إشعال المدرجات بتسجيل ضربة قاضية أنهى بها نزال وزن الويلتر أمام المصري محمد نبيل، مؤكّداً جاهزيته الفنية وتطوره الملحوظ هذا الموسم.



كما تألق السعودي الاخر مالك باسهل الذي خطف الأنظار بانتصار مثير بالضربة القاضية على المصري محمود عاطف في وزن الذبابة، بعد أداء متزن أوضح خلاله أنه درس خصمه جيداً ونفّذ خطته بتركيز عالٍ ليضع بصمة سعودية ثانية في الأمسية.



وفي نزالات الأحزمة الذهبية، توّج الأردني نورس أبزاخ بحزام وزن البانتام بعد فوزه على المصري إسلام يوسف بحركة الخنق المثلث، مؤكداً أن التتويج جاء بعد رحلة طويلة من التحديات والابتعاد عن العائلة، وأن هدفه القادم هو المنافسة عالمياً، كما نال المصري إسلام رضا حزام وزن الريشة عقب تفوقه على الجزائري يانيس غاموري بحركة الخنق الخلفي، معتبراً الانتصار تحقيقاً لحلم طال انتظاره.



وفي وزن الخفيف، انتزع المغربي صلاح الدين هاملي الحزام الذهبي بعد فوزه على الإيراني محمد فهمي، واختُتمت الأمسية بتتويج الكويتي محمد الأقرع بلقب وزن الويلتر بعد فوزه على المغربي بدرالدين دياني بقرار الحكام بالنقاط.