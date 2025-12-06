بعد المستويات الفنية الملفتة والمؤثرة والكبيرة التي كان بطلها لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري في الجولتين السابقتين للأخضر السعودي ضمن مبارياته في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر، رصدت «عكاظ» عدداً من التغريدات لرياضيين ومؤثرين في منصة X، حيث قال الإعلامي خالد الشنيف إن المفاجأة الكبرى ليست فقط أن سالم الدوسري يتصدر قائمة صناع الأهداف في كأس العرب 2025، بل إن ذلك تم بالقدم الضعيفة، فيما قال لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي سابقاً فهد الهريفي إن سالم الدوسري هو اللاعب الملفت في كأس العرب حتى الآن، بينما قال المذيع القطري في قناة الكأس خالد جاسم إن المنتخب السعودي سجل أهدافاً في كأس العرب، وجميعها بصناعة سالم الدوسري. وأضاف: «هذا ساحر وليس لاعب كرة قدم فقط»، فيما ذكر الإعلامي محمد الشيخ أن سالم الدوسري أسطورة كل الأجيال السعودية، قولاً واحداً. وقال لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي سابقاً صالح المطلق: «الأساطير.. دائماً جاهزة، وكل المباريات مهمة، وسالم الدوسري معنى رائع، وامتداد أصيل لأساطير الكرة السعودية»، فيما ذكر زياد آل خليفة أن «سالم الدوسري في كرة القدم الحديثة من أنقى وأميز أجنحة العالم بعمر 34، ويقدم مستوى ثابتاً، واستثنائياً، ونادراً جداً في كرة القدم، ضغطاً عالياً، وانطلاقات متواصلة، ومعظم المدربين يغيرون اللاعب الجناح في أول تغيير، نتيجة الإرهاق، ولكن سالم الدوسري يكمل 90 دقيقة بجهد خرافي، وتأثير كبير، وفارق بكل معنى الكلمة». وأضاف الإعلامي الرياضي عبدالله فلاتة: «نجومية مطلقة لقائد الأخضر سالم الدوسري، رجل المباراتين.. صنع هدفين، وسجل، و10 من 10، وهذه بطولتك يا بطل».