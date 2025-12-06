يستعدّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للكشف عن الجدول الزمني المحدَّث لنهائيات كأس العالم FIFA 2026 مساء اليوم (السبت) 6 ديسمبر 2025 عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش (20:00 بتوقيت مكة المكرمة). وسيشمل الإعلان تفاصيل المدن المستضيفة ومواعيد انطلاق مباريات النسخة الأولى التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا وتضم 104 مباريات في رقم قياسي جديد.



ويواكب الحدث حضور لافت لعدد من أساطير اللعبة، بينهم البرازيلي رونالدو نازاريو المتوَّج بكأس العالم 1994 و2002، والإيطالي فرانشيسكو توتي بطل العالم 2006، والبلغاري خريستو ستويتشكوف هدّاف مونديال 1994، إلى جانب الأمريكي أليكسي لالاس، أحد أبرز نجوم نسخة 1994.



وسيتولى الإعلامي المخضرم أندريس كانتور تقديم الحدث الذي سيُنقل مباشرة عبر منصات FIFA الرقمية، وفي مقدمتها الموقع الرسمي وقناة يوتيوب، بما يتيح لمتابعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم متابعة تفاصيله لحظة بلحظة.



ويشارك جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، في هذا الحدث المرتقب، إلى جانب ضيوفه من النجوم لتحليل أبرز المواجهات المرتقبة وتسليط الضوء على أهم محطات الجدول الجديد، في خطوة رئيسية تسبق انطلاق البطولة التاريخية.



ويأتي تحديث الجدول عقب تنظيم القرعة النهائية لكأس العالم 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي أسفرت عن تشكيل 12 مجموعة تضمّ كلٌّ منها 4 منتخبات، في محطة بارزة ضمن مسار العدّ التنازلي للبطولة.



ومن المقرر إصدار النسخة النهائية للجدول في شهر مارس القادم، بعد اكتمال التصفيات المؤهلة عبر الملحقين الدولي والأوروبي، اللذين سيحددان المنتخبات الستة الأخيرة المشاركة في المونديال.