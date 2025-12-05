أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُجريت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم (الجمعة) عن مجموعة قوية للمنتخب السعودي.

وجاء «الأخضر» في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.

نسخة تاريخية من المونديال

وتقام النسخة القادمة من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستكون الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.

وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

إنجاز عربي غير مسبوق

وفي إنجاز تاريخي جديد، تأهلت 7 منتخبات عربية إلى كأس العالم 2026 هي: السعودية، قطر، الأردن، مصر، المغرب، تونس، والجزائر.

وبذلك تحقق المنتخبات العربية حضوراً ضخماً غير مسبوق، متجاوزة الرقم المسجل في مونديال 2022، الذي شهد مشاركة 4 منتخبات عربية فقط.