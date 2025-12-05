استأنفت الرحلات الجوية في مطار إدنبرة، أكبر مطارات اسكتلندا، عملها تدريجياً صباح الجمعة بعد توقف دام نحو ساعتين بسبب عطل تقني في نظام برج المراقبة الجوية.

تفاصيل العطل

وأعلن المطار عبر حساباته الرسمية أن أولى الطائرات بدأت الإقلاع الساعة 10:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، لكن بعض الرحلات تأخرت حتى ساعتين، وتم تحويل عدد من الرحلات الوافدة إلى مطارات أخرى، فيما أُلغيت رحلات أخرى خلال الظهيرة.

تصريح المطار

وقال متحدث باسم المطار: «استؤنفت الرحلات بعد معالجة العطل التقني الذي أصاب شركة ANS، مزود خدمات الملاحة الجوية لدينا».

وكان العطل قد أعلن عنه الساعة 8:30 صباحاً، ما تسبب في حالة ارتباك بين آلاف المسافرين داخل الصالة، حيث بقوا دون معلومات دقيقة لأكثر من ساعة.

الرحلات المتضررة

وشملت التأثيرات رحلات شركات easyJet وBritish Airways وRyanair، ورحلات عابرة للأطلسي تابعة لشركتي Delta وUnited Airlines، بينها رحلة دلتا القادمة من نيويورك التي حُولت إلى دبلن.

عطل متكرر في الملاحة البريطانية

ويُعد مطار إدنبرة البوابة الجوية الرئيسية لاسكتلندا، ويستقبل أكثر من 15 مليون مسافر سنوياً متجهين إلى 155 وجهة حول العالم. وتدير خدمات المراقبة الجوية فيه شركة ANS، التي أرجعت العطل إلى «مشكلة تقنية»، مؤكدة أن «سلامة الركاب هي الأولوية القصوى، وعمل المهندسون بأقصى سرعة لاستعادة النظام».

ولم تكن هذه الحادثة الأولى؛ فقد توقف المطار بالكامل في يوليو الماضي بسبب عطل عالمي في برمجيات CrowdStrike أصاب ملايين الحواسيب.

وأكدت هيئة خدمات الملاحة الجوية البريطانية (Nats) أن العطل في إدنبرة «محلي» وغير مرتبط بالانقطاع العالمي لخدمات Cloudflare صباح الجمعة، الذي أثر على مواقع عدة من بينها هيئة النقل في لندن وتطبيق زووم.

نصائح للمسافرين

وما زالت بعض الرحلات تعاني تأخيرات وإلغاءات حتى ساعات المساء، ونصح المطار المسافرين بمتابعة شركات الطيران مباشرة للحصول على آخر التحديثات.