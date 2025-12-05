دُعي الملك تشارلز الثالث إلى سحب الألقاب الملكية من ابنه الأصغر الأمير هاري، دوق ساسكس، بعد ظهوره المثير للجدل في برنامج «ذا ليت شوز ويذ ستيفن كولبرت» الأمريكي، حيث سخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووصف أمريكا بأنها «انتخبت ملكاً»، ما أثار صافرات إنذار دبلوماسية وإحراجاً للعائلة الملكية البريطانية.

ظهور في برنامج شهير

وظهر هاري، البالغ من العمر 41 عاماً، في مقطع كوميدي عُرض الأربعاء الماضي، في تجربة اختبار لدور «أمير عيد الميلاد» في فيلم تلفزيوني رومانسي من إنتاج قناة هولمارك.

وبدأ المقطع بتجول هاري في الاستوديو، مدعياً أنه «ضل الطريق» أثناء البحث عن اختبار لفيلم «أمير الزنجبيل ينقذ عيد الميلاد في نبراسكا»، ما أثار تصفيقاً حاراً ووقوفاً من الجمهور.

وسأل كولبرت، مقدم البرنامج الليبرالي الشهير، هاري عن سبب رغبته في المشاركة في مثل هذه الأفلام، فرد الدوق قائلاً: «أنتم الأمريكيون مهووسون بأفلام عيد الميلاد، ومن الواضح أنكم مهووسون بالملوكية أيضاً، فلم لا؟».

هاري يُهين ترمب

وعندما اعترض كولبرت على فكرة «الهوس بالملوكية»، رد هاري بنكتة: «حقاً؟ سمعت أنكم انتخبتم ملكاً»، في إشارة واضحة إلى ترمب، ما أثار صافرات استهجان وهتافات معارضة من الجمهور، مشيراً إلى احتجاجات «لا ملوك» التي شهدتها الولايات المتحدة في يونيو وأكتوبر الماضيين ضد إدارة ترمب.

واستمر الدوق في سخريته، مشيراً إلى تسوية شبكة «سي بي إس» الأخيرة مع ترمب في دعوى قضائية «بلا أساس» بقيمة 36 مليون دولار بشأن مقابلة كامالا هاريس في برنامج «60 دقيقة»، قائلاً إنه «سيفعل أي شيء» للحصول على الدور، مثل «تسجيل شريط ذاتي، أو تسوية دعوى بلا أساس مع البيت الأبيض، كل ما يفعله أهل التلفزيون هنا».

فرد كولبرت: «يا رجل، أنا لم أفعل أياً من ذلك»، فأجاب هاري: «ربما لهذا السبب أنتَ ملغى» (إشارة إلى إنهاء برنامج كولبرت في مايو 2026 بعد إعلان سي بي إس» في يوليو الماضي عن إنهاء مسيرته الـ33 عاماً).

عرض احتفالي ودعوات لسحب الألقاب

وتحول المقطع إلى مشهد احتفالي كامل، مع ظهور أشجار عيد ميلاد مفاجئة وثلج صناعي يتساقط، حيث دعا هاري كولبرت إلى «الإيمان فقط» ليحصل على الدور، قبل أن يعلن المقدم منح هاري لقب «أمير عيد الميلاد الرسمي لبرنامج ليت شوز» وسط هتافات الجمهور.

كما شارك الثنائي في فيديو قصير على وسائل التواصل يقلدان مقطعاً فايروسياً من برنامج «ذا غريت بريتش بايك أوف».

ويُعد هذا الظهور الثاني لهاري في البرنامج، بعد مقابلته في يناير 2023 للترويج لكتاب مذكراته «سبير»، التي حققت رقماً قياسياً في المشاهدة.

ومع ذلك، أثار المقطع غضباً في الأوساط البريطانية، حيث يُفترض بالأعضاء الملكيين الحفاظ على الحياد السياسي، ما يضع الملك تشارلز في موقف دبلوماسي صعب، خصوصاً مع توقع زيارة رسمية للولايات المتحدة العام القادم.

تحذيرات من خبراء ملكيين

في سياق متصل، حذّر توم سايكس، محرر أوروبي في «ذا ديلي بيست» ومؤلف نشرة «الروياليست»، من أن هذا الظهور «مُحرج وغير مدروس»، مشيراً إلى أن هاري «يعتقد أنه حر في التعبير عن رأيه بعد الانسحاب من الواجبات الملكية في 2020، لكنه لا يزال يُدعى أمير هاري، دوق ساسكس».

وأضاف سايكس: «العائلة الملكية ليس لديها خيار آخر، يجب سحب الألقاب ليس عقاباً، بل للوضوح، فإزالتها ترسم خطاً أزرق واضحاً بين الأمير هاري الملكي وهاري المواطن الخاص، ما يحمي الملكية من تقلباته».

وأيد ريتشارد فيتزويليامز، خبير ملكي آخر، وأكد أن النكتة «غير مناسبة الوقت»، معتبراً أن وصف جورج الثالث (جد هاري البعيد) بـ«الغبي» من كولبرت ينطبق على هاري نفسه، لكنه أضاف أن سحب اللقب «سيكون خطأً، إذ يُعتبر الأمران مختلفين تماماً».

كما وصف مارك بوليارد، خبير علاقات عامة بريطاني، الظهور بأنه «إحراج آخر، ودليل على أن جاذبية أمير بريطاني قد تلاشت في أمريكا، حيث يطارد هاري وميغان الشهرة عبر الأطلسي».

التوتر مع ترمب والعائلة الملكية

يأتي هذا وسط تاريخ من التوتر بين هاري وترمب، الذي وصف الدوق والدوقة ميغان ماركل بأنهما «غير محترمين تجاه العائلة الملكية» بعد انسحابهما من الواجبات الملكية في 2020.

ووصفت ميغان ترمب سابقاً بأنه «مُقسِّم ومُعادٍ للمرأة»، أما الأمير ويليام، الوريث للعرش، فيُعتقد أنه يرغب في «الانتقام» من شقيقه بإزالة الألقاب عند توليه الحكم، خصوصاً بعد استخدام ميغان لقبها في حملاتها التجارية، وفقاً لتقارير.

وفي الولايات المتحدة، أثار الظهور ردود فعل مختلطة؛ بعض الجمهور هتف لهاري، بينما أدى الاستهجان من إشارته إلى ترمب إلى هتافات معارضة، كما في منشورات على ريديت تُدعو إلى سحب ألقابه لأنه «يُهين رئيسنا المُنتَخَب».

يُذكر أن الملك تشارلز سحب لقب الأمير من عم هاري، الأمير أندرو، الشهر الماضي بسبب تورطه في فضيحة جيفري إبستين، ما يُعزز الضغوط على هاري.