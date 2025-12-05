أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُجريت اليوم (الجمعة) في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن مجموعات متفاوتة الصعوبة للمنتخبات العربية.

وجاء «الأخضر» في المجموعة الثامنة رفقة إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، في النسخة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نتائج قرعة كأس العالم 2026

• المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - الفائز بين (الدنمارك ومقدونيا الشمالية) ضد (التشيك ضد أيرلندا).

• المجموعة الثانية: كندا - الفائز بين (إيطاليا وأيرلندا الشمالية) ضد (ويلز والبوسنة والهرسك) - قطر - سويسرا.

• المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - اسكتلندا.

• المجموعة الرابعة: أمريكا - باراغواي - أستراليا - الفائز بين (تركيا ورومانيا) ضد (سلوفاكيا وكوسوفو).

• المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - ساحل العاج - الإكوادور.

• المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - الفائز بين (أوكرانيا والسويد) ضد (بولندا وألبانيا) - تونس.

• المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا.

• المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروغواي.

• المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - الفائز من العراق ضد بوليفيا وسورينام - النرويج.

• المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن.

• المجموعة الحادية عشرة: البرتغال - الفائز من الكونغو الديموقراطية ضد كاليدونيا الجديدة وجاميكا - أوزبكستان - كولومبيا.

• المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.