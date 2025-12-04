أعلن منتخب مصر انتهاء مشوار اللاعب كريم فؤاد في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأوضح طبيب المنتخب، أيمن زين، أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، بالإضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي.

مدة الغياب

وأضاف زين أن الحالة تستلزم علاجاً تحفظياً لمدة تتراوح بين 4 و 6 أسابيع، مع التأكيد على وجود تنسيق كامل مع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لمتابعة البرنامج العلاجي.

وكان كريم فؤاد قد تعرض لإصابة خلال مران المنتخب المصري، أمس (الأربعاء)، تمثلت في كدمة قوية بالركبة، خضع على إثرها للإسعافات الأولية من قِبل الجهاز الطبي.

وفي صباح اليوم، توجه اللاعب برفقة طبيب المنتخب إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الإمارات

ويواصل المنتخب المصري استعداداته للقاء نظيره الإماراتي، السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بتعادل مثير مع الكويت بهدف لمثله، الثلاثاء الماضي.