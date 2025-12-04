كشفت اللجنة المنظمة لجوائز «غلوب سوكر» عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في العالم 2025.

وشهدت القوائم حضور الأهلي السعودي (بطل آسيا)، إلى جانب منافسة 4 من نجوم دوري روشن السعودي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

الأهلي السعودي، برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، فلامينغو البرازيلي، ليفربول الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

أفضل لاعب في الشرق الأوسط

سالم الدوسري (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد)، رياض محرز (الأهلي)، كريستيانو رونالدو (النصر).

أفضل لاعب في العالم

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزري دوي (باريس سان جيرمان)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)، روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، كول بالمر (تشيلسي)، بيدري (برشلونة)، رافينيا (برشلونة)، محمد صلاح (ليفربول)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، لامين يامال (برشلونة).

أفضل مهاجم

عثمان ديمبيلي، هاري كين، كفاراتسخيليا، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، رافينيا، محمد صلاح، لامين يامال.

أفضل مدرب

تشابي ألونسو (ريال مدريد)، ميكيل أرتيتا (أرسنال)، لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، هانز فليك (برشلونة)، إنزو ماريسكا (تشيلسي)، آرني سلوت (ليفربول).

ومن المقرر أن تُسلَّم جوائز «غلوب سوكر» للأفضل في العالم خلال الحفل المقرر إقامته في دبي يوم 28 ديسمبر الجاري.