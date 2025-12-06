في جريمة صادمة هزّت أحد الأعراس في الهند، تحوّل الفرح إلى مأساة حين أقدمت امرأة على ارتكاب فعل مروّع بحق ابنة أختها ذات الأعوام الستة. فوسط أجواء الاحتفال، وتحت وطأة غيرة قاتلة من جمال الطفلة البريئة، أقدمت المرأة على إغراقها داخل حوض الاستحمام، كما أعلنت الشرطة المحلية.

المرأة اعترفت بأنها ارتكبت الجريمة بدافع عدم رغبتها في أن يبدو أحد «أجمل منها».

القبض على الجانية واعترافها

وألقت الشرطة القبض على المرأة، التي تُعرف محلياً باسم «بونام»، بعد الحادثة المأساوية في مدينة بانيبات شمال الهند، واعترفت بأنها ارتكبت الجريمة بدافع عدم رغبتها في أن يبدو أحد «أجمل منها» في الحفلة.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، اعترفت بونام أيضاً بقتل 3 أطفال آخرين سابقاً، بينهم ابنة أختها وابنها، موضحة أنها كانت تستهدف الفتيات الصغيرات تحديداً.

تفاصيل الحادثة المأساوية

وقعت الحادثة، وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، عندما حضرت الطفلة الضحية مع والدها سانديب ووالدتها وشقيقها الرضيع وجدتها إلى حفلة الزفاف. وبعد اختفاء الطفلة، شرعت العائلة في البحث عنها، لتجدها الجدة لاحقاً في مخزن قريب، وقد غُمر رأسها تحت الماء، وأعلن الأطباء وفاتها عند وصولها إلى المستشفى.

اعترافات وتداعيات التحقيقات

وأكدت الشرطة أن بونام اعترفت خلال التحقيقات بأنها قتلت منذ عام 2023 أربعة أطفال، مستهدفة في جميع الحالات الفتيات الصغيرات بسبب الغيرة من جمالهن أو لتجنب الشكوك حول تصرفاتها.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل إضافية حول الحوادث السابقة، في واحدة من أكثر القضايا المأساوية التي هزت المجتمع المحلي في المنطقة.