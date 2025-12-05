تشهد المملكة المتحدة هذا العام ارتفاعاً مبكراً وغير معتاد في حالات الإنفلونزا، إذ حذّر قادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من موجة هائلة من الإنفلونزا تضرب المستشفيات مع انتشار سلالة متحوّرة جديدة يُعتقد أنها أحد أسباب هذا الارتفاع المقلق.

ورغم أن أعراض الإنفلونزا الشائعة، مثل ارتفاع الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق، معروفة لدى الجميع، فإن هناك عرضاً مهماً يتجاهله كثيرون: الشعور بالتعب أو الإرهاق الشديد.

وفي ظل ضغوط نهاية العام وانشغالات الاستعداد لعيد الميلاد، غالباً ما ينسب الناس هذا الشعور إلى التوتر، بينما قد يكون في الحقيقة علامة على أن الجسم يحارب عدوى تنفسية.

الأعراض الشائعة للإنفلونزا

وفق إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تشتمل أعراض الإنفلونزا الأساسية على:

* ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

* آلام في الجسم

* الشعور بالتعب أو الإرهاق

* سعال جاف

* التهاب الحلق

* صداع

* صعوبة في النوم

* فقدان الشهية

* إسهال أو آلام في البطن

* غثيان أو قيء

وقد يُصاب الأطفال أيضاً بآلام في الأذن ويبدون أقل نشاطاً من المعتاد.

العلاج والمتابعة

يمكن علاج معظم حالات الإنفلونزا في المنزل من خلال الراحة، والمحافظة على الدفء، وتناول مسكنات بسيطة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، كما يستطيع الصيادلة تقديم نصائح حول العلاج والأعراض.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بطلب موعد عاجل مع طبيب عام في الحالات التالية:

* القلق بشأن أعراض طفل أو رضيع

* الحمل

* التقدم في العمر (فوق 65 عاماً)

* الإصابة بحالة صحية مزمنة مثل السكري

* ضعف الجهاز المناعي

* عدم تحسن الأعراض بعد مرور أسبوع

أما الحالات الطارئة، فتتطلب الذهاب إلى قسم الطوارئ مباشرةً، خصوصاً عند:

* الشعور بألم مفاجئ في الصدر

* صعوبة في التنفس

* السعال المصحوب بالدم

ضغط متزايد على المستشفيات

ومن المتوقع أن تصدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحذيراً جديداً مع تزايد أعداد المصابين، إذ أظهرت البيانات الأخيرة أن أكثر من 1,700 شخص كانوا يتلقون العلاج من الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة NHS Providers دانييل إلكيليس: إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تواجه موجة ضخمة من الإنفلونزا، ومن المقلق للغاية أن نرى الأرقام في أعلى مستوياتها لهذا الوقت من العام، وما زالت في ارتفاع.