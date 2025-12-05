في حدث غير مسبوق، سلّمت نقابة الشرطة في برلين أكثر من 2.2 مليون توقيع لعريضة شعبية بعنوان «حظر الألعاب النارية على مستوى ألمانيا، الآن!» إلى رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات أولريش مويرر خلال المؤتمر السنوي في مدينة بريمن شمالي البلاد.

شرطة ألمانيا تقول: «كفى»

وقال رئيس فرع نقابة الشرطة في برلين شتيفان فيه: «هذه ليست مجرد عريضة.. إنها أكبر عريضة شعبية في تاريخ ألمانيا الحديث. نريد ليلة رأس سنة آمنة لقوات الطوارئ.. كفى إصابات، كفى حرائق، كفى هجمات بالصواريخ على رجال الشرطة والإطفاء».

تفاصيل العريضة

انطلقت العريضة على منصة Campact، وتجاوزت هدفها الأصلي (مليون توقيع) بأكثر من الضعف خلال أقل من شهرين. وتطالب بفرض حظر شامل ودائم على بيع واستخدام الألعاب النارية الخاصة من الفئتين F2 وF3 في جميع أنحاء ألمانيا، مع السماح فقط بالعروض الاحترافية المنظمة من البلديات.

موقف المسؤولين

يدعم وزير داخلية ولاية بريمن أولريش مويرر، ورئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، فرض حظر واسع على الألعاب النارية، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه وزيرة داخلية ولاية برلين، إيريس شبرانجر، حيث يدعو الطرفان إلى منح الولايات والبلديات صلاحيات مباشرة لوضع قواعد صارمة لتنظيم بيع واستخدام الألعاب النارية، بما يحد من الفوضى ويعزز سلامة المواطنين وقوات الطوارئ.

وتتحول شوارع المدن الألمانية إلى ساحات خطرة في ليلة احتفالات رأس السنة، ففي رأس السنة الماضية فقط أُصيب 4200 شخص، بينهم 127 بفقدان البصر أو الأطراف، وتعرض 187 من رجال الشرطة والإطفاء لهجمات مباشرة بالصواريخ والمفرقعات، بينما اندلع 4800 حريق في عموم البلاد بتكلفة تجاوزت 145 مليون يورو، وسجلت برلين وحدها 680 دخولاً إلى الطوارئ، ما يعكس حجم الفوضى والمخاطر المرتبطة باستخدام الألعاب النارية بشكل غير منظم.