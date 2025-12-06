بدأ الفنان المصري محمد سعد تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد «عيلة دياب عالباب»، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن.

أول صورة من كلاكيت الفيلم

ونشر منتج العمل محمد رشيدي عبر حسابه على منصة «فيسبوك» أول صورة من كلاكيت التصوير، احتفالاً بانطلاق العمل، في ثاني تعاون يجمعه بمحمد سعد بعد نجاحهما في فيلم «الدشاش».

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد سعد كل من الفنانة غادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وعدد آخر من النجوم، بينما يتولى الإخراج وائل إحسان.

أعمال سينمائية

وكان آخر أعمال محمد السينمائية فيلم «الدشاش» الذي ضم عدداً من النجوم، منهم زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعفاف مصطفى، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر الأعمال الدرامية

ويعد مسلسل «إكس لانس»، كان آخر ظهور لمحمد سعد في الدراما الرمضانية منذ عامين، حيث قدم خلال العمل شخصية «الحناوي» التي سبق وقدمها في فيلم «كركر» في عام 2007، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

وجمع المسلسل كلاً من: محمد سعد، شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت.