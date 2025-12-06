كايروكي وحمزة نمرة ومروان بابلو يشعلون مسرح أبو بكر سالم

شهد مسرح أبو بكر سالم ليلة غنائية استثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، جمعت 3 من أبرز نجوم الموسيقى العربية المعاصرة (فرقة كايروكي، والفنان حمزة نمرة، والنجم مروان بابلو)، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه.

واستهلّ الأمسية النجم مروان بابلو، الذي أشعل أجواء المسرح منذ اللحظات الأولى بمجموعة من أعماله في موسيقى الراب، وسط تفاعل جماهيري لافت، وهتافات متواصلة عكست الشعبية الواسعة التي يحظى بها.

تلاه الفنان حمزة نمرة، الذي قدّم باقة من أبرز أغنياته التي رددها الجمهور معه بصوت واحد، في مشهد يعكس قوة حضوره الفني وقدرته على خلق حالة من الانسجام والتواصل مع الحضور طوال فقرته.

واختُتمت الليلة بظهور فرقة كايروكي، التي حظيت بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح، حيث شارك الجمهور في أداء أغنيات الفرقة وسط أجواء حماسية تعكس الارتباط العميق بأعمالها ومسيرتها الفنية.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية التي يقدمها موسم الرياض، والتي تستقطب نخبة من أهم الفنانين في المنطقة، مقدّمة تجارب موسيقية متنوعة تثري ذائقة الجمهور وتمنحهم لحظات فنية لا تُنسى.