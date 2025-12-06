أظهرت قرعة كأس العالم 2026 سيناريو مكرراً في مباراة الافتتاح، بعدما أوقعت منتخب المكسيك في مواجهة جنوب أفريقيا، في إعادة لافتتاح مونديال 2010 الذي جمع المنتخبين أيضاً. وتقام النسخة القادمة من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستكون الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.

وجاء المنتخب المكسيكي على رأس المجموعة الأولى مع جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الفائز بين (الدنمارك ومقدونيا الشمالية) ضد (التشيك ضد أيرلندا) في الملحق الأوروبي.

موعد المباراة الافتتاحية

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية 11 يونيو القادم بمواجهة المكسيك ضد جنوب أفريقيا على ملعب «أزتيكا» الذي استضاف نهائيات 1970 و1986.

وعاد المنتخب الجنوب أفريقي للمشاركة في المونديال لأول مرة منذ عام 2010، عندما تعادل مع المكسيك في مباراة افتتاح البطولة التي أقيمت على أرضه.

مجموعة قوية لـ«الأخضر»

يذكر أن المنتخب السعودي جاء في المجموعة الثامنة رفقة إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.

نتائج قرعة كأس العالم 2026

• المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا - كوريا الجنوبية - الفائز بين (الدنمارك ومقدونيا الشمالية) ضد (التشيك ضد أيرلندا).

• المجموعة الثانية: كندا - الفائز بين (إيطاليا وأيرلندا الشمالية) ضد (ويلز والبوسنة والهرسك) - قطر - سويسرا.

• المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - أسكتلندا.

• المجموعة الرابعة: أمريكا - باراغواي - أستراليا - الفائز بين (تركيا ورومانيا) ضد (سلوفاكيا وكوسوفو).

• المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - ساحل العاج - الإكوادور.

• المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - الفائز بين (أوكرانيا والسويد) ضد (بولندا وألبانيا) - تونس.

• المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا.

• المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروغواي.

• المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - الفائز من العراق ضد بوليفيا وسورينام - النرويج.

• المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا - الأردن.

• المجموعة الحادية عشرة: البرتغال - الفائز من الكونغو الديموقراطية ضد كاليدونيا الجديدة وجاميكا - أوزبكستان - كولومبيا.

• المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.