ارتفعت أسعار الذهب وسط تفاؤل بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع القادم، في وقت ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1%، إلى 4212.16 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية 0.4%.

كما زادت الفضة 2.6% إلى 58.59 دولار، لتسجل ارتفاعاً 4% خلال الأسبوع، بعد أن لامست مستوى قياسياً بلغ 59.32 دولار في وقت سابق.

وقفزت الفضة 98% هذا العام، مدعومة بالعجز في المعروض وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، بينما استقر البلاتين عند 1646.10 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1453.39 دولار.

ويتوقع خبراء أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه يومي التاسع والعاشر من ديسمبر الجاري خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.