اختتمت «تمكين للتقنيات» الراعي الذهبي في بلاك هات 2025، المشاركة وسط حضور من نخبة الخبراء وكُبرى الجهات الرائدة، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

إذ استعرضت الحلول السيبرانية الممكِّنة لرحلة التحول الرقمي، والمواكِبة للتطور التقني في سبيل تلبية الاحتياجات المختلفة لتعزيز المستقبل الرقمي الآمن، وتحقيق فُرص واعدة بتوقيع عدة اتفاقيات مع كُبرى الشركات العالمية، من خلال عقد شراكة إستراتيجية مع CrowdStrike الرائدة عالمياً، إضافة إلى إطلاق منصة تقييم الاختراق باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويُعد ذلك، امتداداً لإستراتيجيتها وريادتها، في أن تكون الخيار الأول لتوفير الحلول الرقمية المتقدمة لعملائها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تأسست «تمكين للتقنيات» بدعمٍ من صندوق تنمية الموارد البشرية عام 2013، لتكون الجسر بين التطلعات الوطنية والإمكانات التقنية المتقدمة، من خلال ابتكارها لحلول رقمية بأيدٍ سعودية تفهم الاحتياج المحلي.