حسم التعادل السلبي مواجهة عمان والمغرب، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب «المدينة التعليمية»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وشهد اللقاء طرد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تدخل عنيف على المدافع العماني هاني الرشيدي عند الدقيقة 53.

WhatsApp Image 2025-12-06 at 2.01.43 AM (1)

هدية للأخضر

جاء هذا التعادل بمثابة هدية ثمينة للمنتخب السعودي، الذي انفرد بصدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على جزر القمر بـ3 أهداف مقابل هدف، ضامناً تأهله رسمياً إلى ربع النهائي.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في كأس العرب بالفوز على عمان بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب المغرب على جزر القمر 3-1.

ويلتقي «الأخضر» مع المغرب الإثنين القادم في ختام دور المجموعات.