فنان العرب يشعل «جلسة الشعبيات» في موسم الرياض.. ويجدد اللقاء مع جمهوره في 18 ديسمبر

أمتع فنان العرب محمد عبده جمهور موسم الرياض في ليلة طربية استثنائية حملت روح الأغنية الشعبية الأصيلة، حيث قدّم جلسة غنائية مترابطة في بنائها وأدائها، تنقّل خلالها بسلاسة بين روائعه التي ارتبطت بوجدان المستمع الخليجي على مرّ العقود.

واستهلّ فنان العرب الجلسة بأغنية «أهلاً هلا بك»، قبل أن يأخذ الجمهور في رحلة طربية امتزج فيها الحنين بالشجن مع «أوحشتنا يا حبيب»، ثم قدّم توليفة جميلة جمعت «قال لي والتلال» و«يا حبيب الروح»، قبل أن يواصل الحالة نفسها عبر «أنت في حل»، التي رافقها حضور «يا شايل الظبي». وتتابعت الروح الشعبية الساحرة مع «حظيظ»، ثم عاد محمد عبده ليمنح الجمهور لحظة طربية عميقة مع «عذاب الحب» امتداداً لأجواء «أنت في حل»، أعقبها انتقال سلس إلى «ذكرتنا» و«طريح الهوى»، ثم «عل ما باس» و«لي ثلاث أيام»، ليُكمل الأمسية بروائع «لا تقول ودعتني»، «ولو تخليت عني»، ويختتم هذه الليلة المميزة بأغنية «أنا وخلي» وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشهدت الجلسة انسجاماً لافتاً بين فنان العرب وجمهوره، الذين رددوا معه أغنياته طيلة الأمسية، في مشهد يعكس حضور محمد عبده المتجدّد وقدرته المستمرة على أسر القلوب بصوته وأدائه.

وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات موسم الرياض التي تقدّم تجارب طربية متنوعة تحتفي بالفن السعودي الأصيل. فيما يستعد فنان العرب للقاء جديد مع جمهوره في جلسة تقام يوم 18 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الدرعية، استمراراً لحضوره الفني الكبير في مواسم السعودية.