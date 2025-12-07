تغلب برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

بيتيس يتقدم.. ورد ناري من برشلونة

ورغم البداية القوية لبيتيس الذي افتتح التسجيل مبكراً عبر البرازيلي أنتوني بعد ستّ دقائق فقط، فإن برشلونة ردّ بقوة عبر فيران توريس الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 11 و13، ليقلب النتيجة سريعاً.

وعزز روني بردغجي تقدم برشلونة بهدف ثالث في الدقيقة 31، قبل أن يوقّع توريس على «الهاتريك» والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتفوق واضح للضيوف.

وفي الشوط الثاني، أضاف لامين يامال الهدف الخامس لـ«البلوغرانا» في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، بينما قلص بيتيس الفارق في الدقائق الأخيرة بتسجيل هدفين عبر دييغو لورينتي وخوان هيرنانديز.

ترتيب الفريقين

ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الليغا، متقدماً بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه سيلتا فيغو اليوم (الأحد)، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 24 نقطة في المركز الخامس.