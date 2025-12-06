حقق منتخب الجزائر فوزاً عريضاً على نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «خليفة الدولي»، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 24 عبر رضوان بركان، قبل أن يدرك منتخب البحرين التعادل سريعاً بواسطة مهدي عبد الجبار بعد ثلاث دقائق فقط.

وعاد «الخُضر» للتقدم مجدداً بهدف عادل بولبينة في الدقيقة 30، ثم عزز ياسين بنزية النتيجة بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45+7.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الجزائري سيطرته، مضيفاً هدفين آخرين عبر رضوان بركان في الدقيقة 48، وعادل بولبينة في الدقيقة 80.

العراق ثالث المتأهلين

وفي المباراة الأخرى من المجموعة ذاتها، حقق منتخب العراق فوزاً صعباً على السودان بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب «974».

انتظر «أسود الرافدين» حتى الدقيقة 81 لافتتاح التسجيل عبر مهند علي، قبل أن يضيف أمجد عطوان الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط، ليؤمن فوز العراق وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة، أصبح منتخب العراق ثالث المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب بعد السعودية والأردن.

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق – 6 نقاط

الجزائر – 4 نقاط

السودان – نقطة

البحرين – 0 نقاط