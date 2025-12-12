يدرس نادي جيرونا الإسباني التعاقد مع حارس مرمى الأهلي المصري مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
مفاضلة بين شوبير وكوندي
وبحسب ما ذكره الصحفي ماتيو موريتو عبر «راديو ماركا»، يفاضل جيرونا بين حارس فياريال دييغو كوندي والحارس المصري مصطفى شوبير، وذلك مع اقتراب رحيل الحارس دومينيك ليفاكوفيتش عن صفوف النادي.
أرقام شوبير مع الأهلي
ويُعد الدولي المصري مصطفى شوبير الحارس الثاني في الأهلي خلف محمد الشناوي، وشارك صاحب الـ25 عاماً في 6 مباريات هذا الموسم، استقبل خلالها 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 800 ألف يورو وفق موقع «ترانسفير ماركت».
وضع جيرونا في الدوري الإسباني
ويحتل جيرونا المركز الـ18 في جدول ترتيب الليغا برصيد 12 نقطة، جمعها من انتصارين، و6 تعادلات، و7 هزائم.
The Spanish club Girona is considering signing Egyptian Al Ahly goalkeeper Mostafa Shobeir during the upcoming winter transfer window.
Comparison between Shobeir and Conde
According to journalist Matteo Morito via "Radio Marca," Girona is weighing its options between Villarreal's goalkeeper Diego Conde and Egyptian goalkeeper Mostafa Shobeir, as the departure of goalkeeper Dominik Livaković from the club approaches.
Shobeir's stats with Al Ahly
Egyptian international Mostafa Shobeir is the second goalkeeper at Al Ahly, behind Mohamed El Shenawy. The 25-year-old has participated in 6 matches this season, during which he conceded 6 goals and kept a clean sheet in 2 matches. His market value is estimated at around 800,000 euros according to "Transfermarkt."
Girona's position in La Liga
Girona is currently in 18th place in the La Liga standings with 12 points, accumulated from 2 wins, 6 draws, and 7 losses.