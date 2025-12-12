يدرس نادي جيرونا الإسباني التعاقد مع حارس مرمى الأهلي المصري مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مفاضلة بين شوبير وكوندي

وبحسب ما ذكره الصحفي ماتيو موريتو عبر «راديو ماركا»، يفاضل جيرونا بين حارس فياريال دييغو كوندي والحارس المصري مصطفى شوبير، وذلك مع اقتراب رحيل الحارس دومينيك ليفاكوفيتش عن صفوف النادي.

أرقام شوبير مع الأهلي

ويُعد الدولي المصري مصطفى شوبير الحارس الثاني في الأهلي خلف محمد الشناوي، وشارك صاحب الـ25 عاماً في 6 مباريات هذا الموسم، استقبل خلالها 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 800 ألف يورو وفق موقع «ترانسفير ماركت».

وضع جيرونا في الدوري الإسباني

ويحتل جيرونا المركز الـ18 في جدول ترتيب الليغا برصيد 12 نقطة، جمعها من انتصارين، و6 تعادلات، و7 هزائم.