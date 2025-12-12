سجلت منصة جدارات هذا الأسبوع موجة توظيف جديدة بإعلان 3232 وظيفة حكومية وشبه حكومية وخاصة في مختلف مناطق المملكة. وكشفت الأرقام صعوداً واضحاً لاحتياجات القطاع الخاص في مجالات التقنية والهندسة والتشغيل والخدمات الطبية والمالية مع زيادة كبيرة في الطلب على الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.

ارتفاع التوظيف في القطاع الحكومي

أعلنت الجهات الحكومية عن 52 وظيفة تعاقدية تركز على مجالات التخطيط الاستراتيجي والتقنية والصحة والهندسة والتعليم. وتصدرت وزارة الرياضة الوظائف التخطيطية، بينما واصل برنامج تحول القطاع الصحي تعزيز الوظائف المرتبطة بتطوير منظومة الرعاية الطبية. كما طرحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وظائف طبية متخصصة، إضافة إلى فرص أكاديمية وتعليمية جديدة في جامعة الحدود الشمالية.

تعزيز دور القطاع شبه الحكومي

شهد القطاع شبه الحكومي إعلان 31 وظيفة متنوعة بين البحث العلمي والاقتصاد والهندسة والموارد البشرية والتقنية والاستراتيجية والصحة. وتوزعت الفرص على المجلس الصحي السعودي وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والمركز الوطني للأرصاد والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ومراكز بحثية وتنظيمية أخرى. ويؤكد هذا التوسع توجه المملكة إلى رفع كفاءة الطاقة وتعزيز الحوكمة وتمكين الاقتصاد المعرفي.

القطاع الخاص يقفز بإعلان 3149 وظيفة

سجل القطاع الخاص الحصة الأكبر بإعلان 3149 وظيفة موزعة على مختلف مناطق المملكة. وتظهر بيانات جدارات أن القطاعات الأكثر طلبا للوظائف هي:

قطاع التقنية والتحول الرقمي

يشهد نموا متسارعا ويعد الأكثر طرحا للوظائف هذا الأسبوع. وتشمل الوظائف محللي نظم ومديري منتجات وخبراء أمن سيبراني ومطوري برمجيات. وتعكس هذه الزيادة التوسع المستمر في مشاريع التحول الرقمي لدى الشركات الكبرى والمتوسطة.

القطاع الهندسي

يواصل تسجيل حضور قوي خصوصا في مجالات الهندسة المدنية وهندسة الطرق والكهرباء والميكانيكا وإدارة المشاريع. وتستفيد هذه الوظائف من النمو العمراني والتوسعات الجارية في البنية التحتية.

القطاع الصحي والطبي

يستمر في طلب الكفاءات السعودية في مجالات التمريض والدعم الطبي والفنيين المتخصصين في المختبرات والأشعة والعلاج الطبيعي، مدفوعا بتوسع منشآت القطاع الصحي الخاص.

القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد

يظهر كأحد أسرع القطاعات نموا مع وظائف تمتد بين التخطيط اللوجستي وإدارة المستودعات وتشغيل المرافق والخدمات المساندة، خاصة في الرياض والمنطقة الشرقية.

قطاع التجزئة والخدمات التجارية

يشهد فرصا كبيرة في إدارة الفروع وخدمة العملاء والتسويق والمبيعات وتطوير الأعمال، ويمثل أحد أهم بوابات التوظيف للشباب في مختلف المناطق.

قطاع المالية والمحاسبة

يواصل طرح وظائف تشمل المحاسبة وإدارة المخاطر والتحليل المالي، في ظل توسع الشركات في التحول المالي والحوكمة.

وتوزعت فرص القطاع الخاص هذا الأسبوع وفقا للمناطق كالتالي:

الباحة 7 وظائف

الجوف 144 وظيفة

الحدود الشمالية 12 وظيفة

الرياض 1478 وظيفة

القصيم 39 وظيفة

المدينة المنورة 104 وظائف

المنطقة الشرقية 488 وظيفة

تبوك 34 وظيفة

جازان 6 وظائف

حائل 8 وظائف

عسير 82 وظيفة

مكة 750 وظيفة

نجران 47 وظيفة

سوق العمل يجذب الكفاءات المحلية

تكشف هذه الأرقام توسعاً متسارعاً في فرص التوظيف داخل المملكة، مع ارتفاع ملحوظ في الوظائف المتقدمة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والهندسة والقطاع الصحي والعمليات التشغيلية. وتشير المؤشرات إلى أن الطلب على الكوادر الوطنية مستمر في الصعود مدعوما بالتحولات الاقتصادية والمشاريع الكبرى ورؤية السعودية 2030.