استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، رئيس المجلس الأطلنطي فريدريك كيمب.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
The Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdul Karim Al-Khreeji, received today (Thursday) at the ministry's headquarters in Riyadh, the President of the Atlantic Council, Frederick Kempe.
During the meeting, views were exchanged on topics of mutual interest.