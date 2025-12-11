استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الخميس)، رئيس المجلس الأطلنطي فريدريك كيمب.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.