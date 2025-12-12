فجّر الفنان أحمد رفعت موجة تفاعل غير مسبوقة بعد نشره رسالة مؤلمة عبر حسابه في «فيسبوك»، كشف فيها غيابه الكامل عن الساحة التمثيلية طوال السنوات الثلاث الماضية، رغم الزخم الإنتاجي الذي شهد تقديم أكثر من ٣٠٠ عمل درامي خلال الفترة نفسها.

وأكد الفنان رفعت أنّه لم يتلق أي عرض أو حتى ترشيح واحد، معتبرًا هذا التجاهل القاسي بمثابة «موت فني»، خصوصًا بعد مسيرة امتدت لأكثر من ربع قرن قدّم خلالها أعمالًا تركت أثرًا واضحًا في الدراما المصرية.

وتحوّلت شكواه إلى قضية رأي فني، بعدما أعلن الفنان حمزة العيلي دعمه المطلق له، داعيًا صناع الدراما إلى إعادة الاعتبار لفنانين يملكون رصيدًا طويلًا من الإبداع لكنهم خارج الشاشة دون سبب واضح. وقال العيلي إن الساحة الفنية بحاجة فعلية لاستعادة هذه الأسماء.

ولم تتوقف الردود عند ذلك، إذ انضم الفنان صلاح عبد الله إلى موجة التضامن، مشددًا على أن غياب فنانين بحجم أحمد رفعت خسارة حقيقية للفن، فيما علّق المخرج السينمائي مجدي أحمد علي، مؤكدًا أن رفعت ليس الوحيد الذي يعاني من اختفاء الفرص، في إشارة إلى أزمة أوسع يعيشها قطاع التمثيل.

يذكر أن الفنان أحمد رفعت شارك في أكثر من ٨٠ عملًا دراميًا من بينها «رسالة الإمام»، و«فارس بلا جواد»، و«سقوط الخلافة»، و«ملكة في المنفى»، و«زيزينيا»، وغيرها من الأعمال التي رسخت حضوره لدى الجمهور.