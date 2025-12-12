هيدي كرم تبدأ تصوير فيلم «عيلة دياب عالباب» مع محمد سعد في هذا الموعد

تستعد الفنانة المصرية هيدي كرم لبدء تصوير مشاهدها ضمن فيلم «عيلة دياب عالباب» مع الفنان المصري محمد سعد، وذلك بداية من يوم 13 ديسمبر بأحد اللوكيشن في القاهرة.



شخصية هيدي كرم في الفيلم

وقالت هيدي في تصريحات صحفية إنها تجسد شخصية تدعى ليلى، سيدة غنية متزوجة ولديها طفلان، ودورها بعيد عن أدوار الشر الذي ظهرت به في أعمالها السابقة.

صناع وفريق عمل الفيلم

ويشارك في الفيلم أيضًا غادة عادل ودنيا سامي، وهو من إخراج وائل إحسان، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بعد انتهاء التصوير خلال الفترة القادمة

آخر أعمال هيدي كرم

وكان آخر أعمال هيدي كرم مسلسل «وتر حساس 2»، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وحسن بلاسى، وشارك في بطولته غادة عادل، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى وآخرون.

ويسلط مسلسل «وتر حساس2» الضوء على قضايا الخيانة الزوجية، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية والشخصية وسط أحداث في إطار مشوق.

