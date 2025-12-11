اعتمدت الجهات الحكومية في مصر قرارًا يقضي بعلاج الفنانة المصرية عبلة كامل على نفقة الدولة، تقديرًا لمسيرتها الطويلة وإسهاماتها المؤثرة في الدراما والسينما المصرية والعربية.

دعم رسمي للفنانة

يأتي القرار في إطار حرص الدولة على تكريم الرموز الفنية التي أسهمت في رفع الوعي الثقافي، وترسيخ حضور الفن المصري لدى الجمهور.

تغطية كاملة للعلاج

وبحسب بيان صادر عن أسرة الفنانة، فإن القرار يشمل تحمل الدولة لجميع نفقات العلاج والمتابعة الطبية، عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت رعاية متخصصة.

تقدير لمسيرة استثنائية

الإجراء يعكس مكانة عبلة كامل في الوجدان المصري، بعدما قدمت أعمالًا تركت أثرًا كبيرًا على مدى عقود من عطائها الفني.

ابتعاد عن الأضواء

وكانت الفنانة قد ابتعدت عن الفن منذ سنوات بسبب مشكلات صحية، فيما أكدت أسرتها أنها لا تعتزم العودة للظهور إعلاميًا أو فنيًا، مفضلة الحفاظ على خصوصيتها وصحتها بعيدًا عن الأضواء.